Беспилотники запретили использовать в Иркутской области

Беспилотные летательные аппараты запретили использовать в Иркутской области – соответствующий указ подписал губернатор Игорь Кобзев.

Запрет будет действовать с 18:00 7 мая 2023 года по 18:00 10 мая 2023 года для всех беспилотных воздушных судов, в том числе квадрокоптеров.

С 18:00 10 мая 2023 года и до особого распоряжения запрет продлят, он будет распространяться на все устройства за исключением тех, которые используются органами государственной власти и местного самоуправления, а также предприятиями, исполняющими государственный оборонный заказ в рамках возложенных на них функций.