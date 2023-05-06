Более 80% дорог в Железногорске-Илимском признали ненормативными

Только 15% дорог в городе Железногорске-Илимском и Нижнеилимском районе Иркутской области имеют нормативное состояние, сообщило региональное правительство.

Фото пресс-службы правительства Иркутской области

«Местным властям необходимо заняться решением проблемы. <…> На участках, которые ремонтировали в прошлом году за счет субсидии областного бюджета, выбоины, трещины, низкое качество асфальта», – рассказали в кабмине.

В правительстве также рассказали, что в этом году на средства субсидии из областного бюджета планировалось отремонтировать три улицы, однако муниципальные контракты до сих пор не заключены.

Руководство территории обязали устранить проблему – в ином случае минтранс направит заявление в контрольно-надзорные органы.