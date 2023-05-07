Артисты Луганской филармонии выступят в Иркутске в День Победы

Выступление солистов Луганской академической филармонии состоится в Иркутске 9 мая – артисты приедут в регион впервые, сообщила пресс-служба кабмина Приангарья.

Гости – Дарья Лобова, София Тихая и Руслан Логвиненко – являются лауреатами международных конкурсов. В сопровождении Губернаторского симфонического оркестра они споют песни военных лет «Катюша», «Темная ночь», «На безымянной высоте», «Эх дороги», «Мой милый, если б не было войны», «За дальнею околицей» и другие. Дирижерами концерта станут Илмар Лапиньш, Андрей Аминов и Максим Качалов.

Концерт состоится 9 мая в 15:00 на площади графа М. М. Сперанского в Иркутске.