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Режим ЧС ввели в одном из муниципалитетов Приангарья из-за угрозы затопления

Режим чрезвычайной ситуации ввели сегодня на территории Непского муниципального образования Катангского района Иркутской области из-за угрозы затопления, сообщил мэр территории Сергей Чонский.

На 8:00 отмечено резкое повышение уровня воды в реке Нижняя Тунгуска в районе сел Подволошино, Непа, Преображенка, Ербогачен, в реке Непа в районе села Токма.

Сегодня утром были произведены взрывные работы в районе реки Непа во избежание образования заторов льда и резкого повышения уровня воды.

Ситуация находится на контроле местных властей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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