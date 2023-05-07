Новости

Воздушное судно совершило критически низкий полет над Листвянкой

Заплатить штраф придется командиру воздушного судна за предельно низкий полет над местом массового скопления людей – поселком Листвянка Иркутской  области, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Инцидент случился 2 марта – мужчина, игнорируя согласованный с региональным центром единой системы организации воздушного движения полет на высоте 100 метров, фактически осуществил его на высоте 50 метров, чем нарушил требования Федеральных правил использования воздушного пространства.

За административное нарушение ему придется выплатить 20 тысяч рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Есть ли "затоваривание" рынка новостроек?
«Повышение выкупной цены кардинально изменит политику по расселению аварийного жилья»
Индивидуальные особенности. Дмитрий Кузнецов – о рынке ИЖС и его независимости от общих тенденций
Сергей Алтынников: «65% кредитов на новостройки выдаётся по семейной ипотеке»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес