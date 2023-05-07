Жители более 50 населенных пунктов Бурятии почувствовали землетрясение

Землетрясение случилось в 22:07 в акватории озера Байкал в районе Кабанского заказника 7 мая – его почувствовали жители более чем 50 населенных пунктов Республики Бурятия, следует из данных Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения. Скриншот онлайн-карт

Эпицентр располагался в заливе Провал. Самые мощные удары в 5 баллов ощущались в селе Оймур, менее интенсивные, в 4-5 баллов, – селах Кудара, Степной Дворец, Шигаево и Сухая.

Толчки в 4 балла были в селах Шергино, Большое Колесово, Кабанск и Мостовка. В остальных населенных пунктах интенсивность сейсмособытия составила до 3 баллов.

Напомним, это землетрясение также всколыхнуло Иркутскую область, где его ощутили более чем в 10 городах, селах, деревнях и поселках.