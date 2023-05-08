Подтопление 10 домов зафиксировали в Катангском районе

Мэр Катансгского района Иркутской области Сергей Чонский сообщил, что по данным на 8 мая 10 домов оказались в зоне подтопления на территории.

Фото со страницы Сергея Чонского

«В селе Подволошино подтоплено 10 домов, в них проживает 21 человек, из них 8 детей. В Катангском районе ведется круглосуточное дежурство спасателей МЧС», – рассказал глава администрации.

Вчера вечером, а также сегодня утром были проведены взрывные работы в районе реки Нижняя Тунгуска села Подволошино. После обеда состоятся аналогичные мероприятия в районе реки Непа в селе Токма.

В настоящее время ведется мониторинг в селах Преображенка, Ерема, Токма, Бур, Ика, где есть угроза наводнения.