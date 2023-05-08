Московские туристы пытались сжечь клеща и устроили пожар в Прибайкальском нацпарке

Пожар зафиксировали на территории Прибайкальскго национального парка в Иркутской области в районе Кругобайкальской железной дороги – его устроили туристы, прибывшие из столицы России, сообщила ФБГУ «Заповедное Прибайкалье».

Инцидент зафиксирован в Маритуйском лесничестве – огонь сюда пришел со стороны железной дороги: там четверо туристов из Москвы пытались уничтожить снятого с одежды клеща, не справились с огнем, после чего решили вызвать спасателей.

К месту возгорания отправились 30 десантников – тушение осложнил рельеф местности со скалами и клонами. Нарушителям грозит административная ответственность.

Из-за пожара закрыли два турмаршрута – Кругобайкальская железная дорога, а также о. п. Темная Падь – д. Старая Ангасолка.