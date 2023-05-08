Как изменится движение транспорта 9 мая в Иркустке

Движение транспорта около сквера Кирова в Иркутске закроют 9 мая из-за праздничных мероприятий, потому 7:00 до 23:00 маршруты автобусов будут изменены – как именно, сообщила пресс-служба мэрии.

Работа общественного транспорта в праздничный день продлится до полуночи.

Автобусы №№ 3, 20 при следовании из аэропорта в центр города после улицы Ленина будут направлены по Канадзавы, Марата, Чкалова; при движении из центра города в аэропорт – после улицы Чкалова транспорт проследует по Марата, Свердлова, Ленина. Остановки «Сквер имени Кирова» и «Площадь графа Сперанского» будут исключены.

Автобусы №№ 13, 31, 48 будут следовать до остановки «Автовокзал». При этом после улицы Рабочая транспорт пойдет по Франк-Каменецкого, Дзержинского, Октябрьской Революции; в обратном направлении после улицы Октябрьской Революции – по Тимирязева, Декабрьских Событий, Карла Маркса, Франк-Каменецкого, Рабочей. Остановки «Институт зрения», «Кинотеатр «Пионер», «Улица Пролетарская», «Улица Сухэ-Батора», «Цирк» из маршрута временно исключат. Будут введены остановки «Автовокзал», «Музей Декабристов», «Завод имени Куйбышева».

Автобусы №№ 14, 28р, 30, 37, 65, 66 при следовании из центра города после улицы Карла Маркса поедут по Ленина, Канадзавы, Марата, Чкалова и далее по маршрутам; в центр города Иркутска – после Чкалова по улицам Марата, Свердлова, Ленина и далее по маршрутам. Исключат остановки «Сквер имени Кирова» и «Улица Сухэ-Батора». Введут остановку «Художественный музей».

Автобусы № 8 при следовании из центра города в микрорайон Зеленый после улицы Чкалова будет двигаться по Марата, Свердлова, Ленина, Дзержинского, Декабрьских Событий, Карла Маркса, Франк-Каменецкого, Рабочей; в обратном направлении – после улицы Ленина транспорт проследует по Канадзавы, Марата, Чкалова. Остановки «Сквер имени Кирова», «Цирк», «Улица Декабрьских Событий», «Площадь графа Сперанского» временно исключат. При следовании из центра в микрорайон Зеленый введут остановки «Художественный музей», «Филармония», «Центральный Рынок», «Завод имени Куйбышева».

Автобусы № 67, следующие из центра города в микрорайон Топкинский, после улицы Чкалова поедут по Марата, Свердлова, Ленина, Дзержинского, Декабрьских Событий, Карла Маркса, Франк-Каменецкого, Рабочей; из микрорайона Топкинский в направлении центра города – после улицы Ленина по Канадзавы, Марата, Чкалова. Остановки «Сквер имени Кирова», «Площадь графа Сперанского», «Институт зрения», «Улица Декабрьских Событий» будут временно исключены.

Автобусы № 90 при движении из аэропорта в центр города после улицы Ленина проследуют по Канадзавы, Марата, Чкалова и далее по маршруту. Остановка «Площадь графа Сперанского» будет исключена.

Автобусы № 80 при следовании из центра города после улицы Чкалова проследуют по улицам Марата, Свердлова, Ленина; при движении в микрорайон Юбилейный – после улицы Ленина транспорт пойдет по Канадзавы, Марата, Чкалова и далее по маршруту. Остановки «Сквер имени Кирова», «Площадь графа Сперанского» будут исключены.

Автобусы № 56 при следовании из микрорайона Солнечный в предместье Радищева после улицы Байкальская будут направлены по Литвинова, Дзержинского, Декабрьских Событий, Карла Маркса, Франк-Каменецкого, Рабочей и далее по маршруту; в обратном направлении – после Рабочей транспорт будет двигаться по улицам Франк-Каменецкого, Карла Маркса, Ленина. Остановки «Улица Ленина» (при следовании из Солнечного в центр города Иркутска), «Художественный музей», «Сквер имени Кирова», «Площадь графа Сперанского» будут исключены.

Автобусы №№ 6, 29, 33, 39 при следовании в центр города после Чкалова проследуют по Марата, Свердлова, Ленина; из центра – после улицы Богдана Хмельницкого транспорт свернет на Карла Маркса, Ленина, Канадзавы, Марата, Чкалова и далее проследует по маршрутам. Остановки «Сквер имени Кирова» и «Улица Сухэ-Батора» исключат. Автобусы будут останавливаться на «Художественном музее».

Автобусы №№ 7к, 16, 23 при следовании из центра города после улицы Ленина будут направлены по Канадзавы, Марата, Чкалова. Остановку «Площадь графа Сперанского» исключат.

Движение транспорта по маршрутам №№ 16, 23, 74 при следовании в центр города после улицы Чкалова будет направлено по Марата, Свердлова, Ленина и далее по маршрутам. На остановке «Сквер имени Кирова» автобусы останавливаться не будут.

Автобусы №№ 12, 16к будут осуществлять движение до остановки «Художественный музей». При следовании из центра города после улицы Ленина они пойдут по Канадзавы, Марата, Свердлова, Ленина и далее по маршрутам. Остановки «Сквер имени Кирова», «Площадь графа Сперанского» исключат.

Автобусы № 28 будут следовать до остановки «Улица Чкалова». При движении в сторону центра города после Глазковского моста они пойдут по улицам 5-й Армии, Сурикова, Марата, Чкалова. Остановки «Сквер имени Кирова», «Цирк», «Улица Каландаришвили», «Улица Пролетарская», «Улица Сухэ-Батора» будут исключены.

С 21:00 транспорт будет отправляться со следующих остановочных пунктов:

· троллейбусы №№ 3, 4, 7, 8 с улицы Свердлова;

· трамваи №№ 1, 3, 4, 5, 6 от железнодорожного вокзала и Центрального рынка;

· автобусы №№ 3, 4, 4к, 6, 8, 9, 16к, 22, 23, 27, 28р, 30, 32, 33, 65, 83 с улиц Сурикова, Рабочая, Российская.

Пункт отправления автобусов №№ 3, 6, 8, 23, 28р, 30, 33, 65 будет расположен на правой стороне улицы Сурикова (от переулка Гершевича в направлении Глазковского моста). Автобусы №№ 4к, 9, 27, 32 начнут движение в направлении улицы Декабрьских Событий от дома № 6 на улице Рабочая. Остановка автобусов №№ 4, 16к, 22, 83 определена на правой стороне улицы Российская (от Степана Разина до Марата).