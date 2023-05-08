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Пожарная сигнализация сработала в иркутском ТРЦ «Карамель»

Спасатели прибыли в торгово-развлекательный центр «Карамель» в Иркутске после того, как в нем сработала пожарная сигнализация, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«В торговом центре "Карамель" сегодня сработала пожарная сигнализация. Пожарными была проведена проверка здания. Возгорания нет», – рассказали в ведомстве.

Напомним, это уже не первый инцидент в данной организации – ранее аналогичные события фиксировали в дважды в октябре прошлого года, тогда сигнализация тоже сработала ложно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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