Пожарная сигнализация сработала в иркутском ТРЦ «Карамель»

Спасатели прибыли в торгово-развлекательный центр «Карамель» в Иркутске после того, как в нем сработала пожарная сигнализация, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«В торговом центре "Карамель" сегодня сработала пожарная сигнализация. Пожарными была проведена проверка здания. Возгорания нет», – рассказали в ведомстве.

Напомним, это уже не первый инцидент в данной организации – ранее аналогичные события фиксировали в дважды в октябре прошлого года, тогда сигнализация тоже сработала ложно.