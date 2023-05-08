Количество подтопленных участков выросло в Катангском районе – введен режим ЧС

Режим ЧС ввели на территории Катангского района Иркутской области из-за подтопления участков – уровень отметки в местной реке поднялся выше критической отметки, сообщил глава Приангарья Игорь Кобзев.

«Поднялась Нижняя Тунгуска. По состоянию на 19:00 ее уровень – 683 сантиметра, при критическом 600. Прибавила 6 сантиметров за 8 часов. Причина – ледовый затор ниже по течению реки», – пояснил глава региона.

Идут постоянные взрывные работы для устранения льда – за день было совершено 50 подрывов.

В настоящее время подтоплено 39 приусадебных участках, где есть дома, в которых проживают 116 человек, из них 19 – дети. В самих зданиях воды нет.

Развернуты пункты временного размещения, в селе находится группа спасателей с лодками, чтобы в случае ухудшения ситуации эвакуировать людей.