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Ущерб от пожара, который устроили туристы в нацпарке Приангарья, оценили почти в 4 млн рублей

Московские туристы устроили пожар в Прибайкальском национальном парке Иркутской области – ущерб от инцидента оценили в 3,9 млн рублей, сообщила пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

«Специалисты рассчитали площадь, пройденную огнем: она составила 36 гектаров, из них 18 – на землях ВСЖД. Предварительная сумма ущерба – 3 882 750 рублей», – рассказали в организации.

Напомним, что возгорание случилось, когда посетители пытались сжечь клеща – люди не смогли справиться с пламенем, которое распространилось по значительной площади.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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