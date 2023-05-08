Ущерб от пожара, который устроили туристы в нацпарке Приангарья, оценили почти в 4 млн рублей

Московские туристы устроили пожар в Прибайкальском национальном парке Иркутской области – ущерб от инцидента оценили в 3,9 млн рублей, сообщила пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

«Специалисты рассчитали площадь, пройденную огнем: она составила 36 гектаров, из них 18 – на землях ВСЖД. Предварительная сумма ущерба – 3 882 750 рублей», – рассказали в организации.

Напомним, что возгорание случилось, когда посетители пытались сжечь клеща – люди не смогли справиться с пламенем, которое распространилось по значительной площади.