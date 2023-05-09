Опубликована программа празднования 9 Мая в Иркутске

Правительство Приангарья рассказало о программе празднования Дня Победы в Иркутске – сегодня в областном центре состоятся концерты, акции, парад и иные события.

В 10:00 состоится возложение цветов и гирлянд к мемориалу «Вечный Огонь», чуть позже – корзин с цветами к памятнику генералу армии А. П. Белобородову.

В 11:00 у памятника Александру III начнется акция «Рекорд победы» – участники будут поднимать гири.

С 11:00 до 12:15 на площади графа Сперанского состоится торжественный парад при участии подразделений Минобороны России, силовых структур местного гарнизона, казаков и других. В рамках мероприятия будут продемонстрированы военная техника и вооружение.

В 13:00 в Иркутске у памятника ветеранам-десантникам на Чкалова, 2 начнутся концерт, показательные выступления кадетов, реконструкция полевой кухни.

В 15:00 состоится концерт Губернаторского симфонического оркестра с участием вокалистов Луганской академической филармонии на площади графа Сперанского.

В 15:00 на основной сцене, в 18:00 – на малой в Иркутском областном музыкальном театре пройдут концерты ко Дню Победы, вход – по билетам.

В 22:00 на Нижней Набережной запустят фейерверк.