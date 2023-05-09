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Салют в честь 9 Мая в Иркутске будет длиться 15 минут

День Победы отмечают сегодня в России и, в частности, в Иркутске – празднование события закончится салютом, сообщила пресс-служба администрации.

«В 22:00 праздник завершится 15-минутным фейерверком на Нижней набережной. В указанный период будет перекрыто движение по Глазковскому мосту», – рассказали в мэрии.

В течение дня будут и иные события, программа которых уже известна: предусмотрены парад, концерты, акции.

Напомним, движение транспорта в городе изменится – часть Иркутска перекроют, некоторые автобусы будут останавливаться на других пунктах.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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