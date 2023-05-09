Ситуация с затоплением Катангского района ухудшилась: вода добралась до домов

Режим ЧС действует в настоящее время в Катангском районе Иркутской области – за сутки паводковая обстановка здесь ухудшилась, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

«Уровень воды в реке Нижняя Тунгуска Катангского района составляет 719 см при критической отметке в 600 см. Подтоплены 133 приусадебных участка, где проживают 328 человек, из них 83 – дети. Подтоплен один жилой дом», – сообщили в ведомстве.

Уровень воды в здании составляет 10 см выше уровня пола – здесь проживает один человек. Население от размещения в специально оборудованном пункте отказывается. Для оказания адресной помощи на территории работают спасатели, для проведения взрывных работ вылетел вертолет Ми-8 МЧС России.

Сегодня прогнозируется повышение уровня воды до отметки в 730-800 см. При уровне 790-800 см возможно подтопление 132 жилых домов, в которых проживает 327 человек, в том числе 83 ребенка.