Вся Россия сегодня отмечает большой праздник – Победу в Великой Отечественной войне. Особые мероприятия организованы и в Иркутской области. О том, как они проходят в разных уголках региона, смотрите в подборке от SIA.RU.
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Как празднуют День Победы в Иркутской области: самые яркие моменты
/ Сибирское Информационное Агентство /
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