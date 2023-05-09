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Как празднуют День Победы в Иркутской области: самые яркие моменты

Вся Россия сегодня отмечает большой праздник – Победу в Великой Отечественной войне. Особые мероприятия организованы и в Иркутской области. О том, как они проходят в разных уголках региона, смотрите в подборке от SIA.RU.

 
 
 
 
 
 
 

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