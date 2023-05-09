Паром до Ольхона запустили в Иркутской области 9 мая

Паром «Дорожник» запустили в Иркутской области для перевозки людей и машин от материка до острова Ольхона и обратно 9 мая, сообщил региональный минтранс.

Фото Восточно-Сибирское речное пароходство

Транспорт будет возить пассажиров в сторону Ольхона ежедневно до 31 августа в 07:30, 08:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30, 23:30.

Покинуть остров и отправиться на материк можно в 08:00, 09:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 00:00.

Перевозка транспорта и пассажиров осуществляется бесплатно. Вместимость парома – 50 человек и 12 легковых автомобилей.