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Поселок Большой Луг загорелся после вмешательства неизвестных в ЛЭП

Возгорание произошло в поселке Большой Луг Шелеховского района Иркутской области после вмешательства неизвестных в воздушные линии электропередач, сообщила пресс-служба ИЭСК.

«При пожаре огнем были повреждены три опоры и провода воздушной линии Иркутской электросетевой компании. Без электроснабжения остались несколько жилых домов. На опорах специалистами  обнаружены следы несанкционированной установки волоконно-оптической линии связи неизвестными лицами без согласования», – рассказали в организации.

Сейчас электричество полностью восстановлено. Дознаватели регионального управления МЧС устанавливают причину случившегося, ведутся поиски свидетелей вмешательства в линии.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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