Рабочие, строители и производственники – самые востребованные профессии в Иркутской области

Служба исследований hh.ru проанализировала изменения спроса на персонал в апреле в Иркутской области. Аналитики зафиксировали рост потребности в персонале в большинстве направлений.

В Иркутской области по итогам апреля объем вакансий вырос на 11,6% относительно предыдущего месяца. Это выше, чем в целом по стране (+10,1% вакансий в апреле 2023 по сравнению с мартом 2023), а также выше, чем по Сибири в целом (+10,6%).

Среди сибирских регионов самое заметное увеличение активности работодателей месяц к месяцу зафиксировано в Алтайском крае (+12,8% вакансий) и Иркутской области (+11,6%).

Анализ спроса по отдельным профсферам в Иркутской области показал, что больше всего за минувший месяц у работодателей выросла потребность в специалистах из ресторанно-гостиничного направления (+18%), строителях (+17,1%), рабочем персонале (+15,5%), водителях и машинистах (+15,4%).

Кроме того, «выше рынка» (более, чем на 11,6%) в апреле вырос спрос на юристов, специалистов для спортивных клубов и салонов красоты, домашний и обслуживающий персонал, специалистов по добыче сырья, специалистов по страхованию и кадров из сферы производства.

Снижение числа вакансий зафиксировано лишь в трех из 27 направлений: «Закупки» (-3,7% вакансий в апреле относительно марта 2023), «Информационные технологии» (-2,7%) и «Автомобильный бизнес» (-1,6%).

При этом, самыми востребованными в Иркутской области стали представители рабочего персонала (на них приходится 28% от всех активных вакансий в регионе), на втором и третьем месте – кадры из сферы производства и строители (по 20,4%).

«Структура спроса на российском рынке труда неоднородна. Больше всего работодатели заинтересованы в привлечении линейного и массового персонала (курьеры, продавцы, специалисты колл-центров и так далее), а также синих воротничков — представителей рабочих, производственных профессий. В сумме это 74% от всех вакансий на hh.ru. Ещё 16% — это предложения для белых воротничков (маркетологов, бухгалтеров, финансистов, юристов, HR и других), а 10% — вакансии для ИТ-специалистов», - комментирует Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности.