Больше трети соискателей не работают по своей специальности из-за маленькой зарплаты или трудностей с поиском работы

Служба исследований hh.ru проанализировала, как часто соискатели выбирают работу по своей специальности, а также какие факторы влияют на смену сферы деятельности.

По итогам опроса, около половины респондентов (47%) в данный момент работают по своей специальности или ищут работу по ней же. Еще 5% не имеют опыта работы в профессии, но хотели бы трудоустроиться именно по своей специальности. Еще 11% соискателей работают или находятся в поиске работы в смежной области к той, по которой они обучались в вузе.

Тех, кто получил опыт работы по специальности, но сейчас предпочел искать работу в другой сфере - 19%, еще 18% не имеют опыта работы по специальности и не собираются трудоустраиваться в этом направлении.

Среди тех, кто не работал/перестал работать по специальности, в качестве барьера указали сложности в поиске работы по специальности (36%), маленькую зарплату (35%), смутные перспективы карьерного роста (28%), «это не мое» - 26%, 18% - плохие условия работы.