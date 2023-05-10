Какие вагоны и почему отдают в залог банку?

Аналитики Залоговой службы Сбера изучили статистику подвижного состава, который находится в залоге у банка, и назвали стоимость самых дорогих объектов.

Больше всего в залог Сбера передано полувагонов (62%), платформ (20%), цистерн (12%), крытых вагонов (4%) и вагонов-хопперов (2%). Самую незначительную часть среди залогового подвижного состава занимают локомотивы — электровозы и тепловозы.

При этом именно электровозы являются самыми дорогими. Цена нового магистрального электровоза — более 230 млн рублей. Среди вагонов дороже всего стоят вагоны-купе (40 млн рублей) и вагоны-метро (14-17 млн). Из грузового подвижного состава самые дорогие — химические цистерны (стоимость 8-10 млн).

По данным аналитиков Сбера, на начало 2023 года средний возраст грузовых вагонов, находящихся в залоге у банка, составил 9,5 лет. Это на 20% меньше, чем средний возраст грузового вагона в России, который равен 12 лет. Эксперты объясняют это тем, что около 10% вагонов передаётся в залог в новом состоянии при покупке в кредит у производителя.

Ещё одна тенденция последних лет — увеличение количества вагонов с улучшенными техническими характеристиками и увеличенной грузоподъёмностью. За три года доля инновационных вагонов в общем объёме производства грузовых вагонов выросла с 23% до 39%. Соответственно и среди залогового имущества таких современных вагонов стало больше.