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Энергетики сообщили о планах по ремонту теплосетей в Иркутске

Ремонтные работы пройдут до середины июля, гидравлические испытания – до конца августа.

До середины июля 2023 года Байкальская энергетическая компания планирует отремонтировать девять участков тепловых сетей в Иркутске общей протяженностью свыше 1,2 километра в рамках подготовки к гидравлическим испытаниям. Работы пройдут на улицах Пискунова, Карла Либкнехта, Петрова, Свердлова, Зверева, Партизанская, Академическая и в переулке Пионерском. Тепловые сети на шести последних участках отремонтируют под городские программы по благоустройству – «Безопасные и качественные дороги» и «Формирование комфортной городской среды».

Для проведения ремонтов потребуется ограничить движение на некоторых участках. Об изменениях в схемах движения транспорта и пешеходов Байкальская энергетическая компания сообщит заранее в аккаунтах «Оператор ТСИ», места проведения ремонтных работ будут нанесены на сайте и в приложении Яндекс-карты в режиме «Пробки».

Также специалисты проведут ремонт в шести тепловых камерах, устранят 25 ранее выявленных повреждений тепловых сетей, заменят неисправную запорную арматуру и проведут подготовку для подключения передвижного комплекса для испытаний теплосетей. В работах задействуют три подрядные организации и собственный персонал – всего около 100 человек и свыше 30 единиц техники. Подготовлен необходимый запас оборудования и расходных материалов.

Следующим этапом работы энергетиков станут гидравлические испытания теплосетей, которые пройдут в Иркутске с мая по август. Они позволят выявить слабые места и устранить их до начала следующего отопительного сезона.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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