Ставки по ипотеке в Крыму будут наравне с общероссийскими

В субботу в Ялте открыли первое отделение Сбербанка, сообщает ТАСС со ссылкой на слова зампреда председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова.

«Весь набор услуг, который будет предоставляться здесь в Крыму, все продукты, которые будут предоставляться нашим клиентам-крымчанам, будут иметь абсолютно одинаковые ставки по всей территории России без каких-либо исключений и изменений», сказал Кузнецов.

Он добавил, что это «очень знаковый показатель» – Сбербанк принял такое решение, чтобы по всей территории России были единые тарифная политика и ставки.

В январе Сбербанк объявил, что начинает работу в Крыму. По последним данным, на полуострове установлено 30 банкоматов «Сбера».