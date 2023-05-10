Кредитов на 425 млн рублей выдал Сбербанк малому бизнесу Крыма

В январе Сбер объявил, что начинает работу на полуострове, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы банка Полину Тризонову.

«С момента начала обслуживания Сбербанком юридических лиц в Крыму работающие на полуострове компании малого бизнеса получили кредиты на сумму свыше 425 млн рублей. За это время Сбербанк открыл более 500 расчетных счетов для предпринимателей Крыма, а также провел более 750 личных встреч с клиентами», – сказала Тризонова.

Напомним, что в субботу, 6 мая, в Ялте открылось первое на полуострове региональное отделение. В ближайшие дни планируется открытие офиса в Севастополе, затем – в Симферополе и других крупных городах.