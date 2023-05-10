Пятый Международный Слата марафон пройдет в Иркутске 25 июня

Стартовый городок традиционно будет расположен у памятника Александру III, а вот маршрут в этом году изменится. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

«Ежегодно мы повышаем себе планку по вовлечению участников в марафон и по регистрациям уже видим, что прирост существенный, плюс 100% относительно прошлого года. Отмечу, что в прошлом году было почти 4 000 бегунов с учетом детей. В этом году мы поставили себе амбициозную цель на 5000 участников, также сделали маршруты более комфортными и безопасными для такого числа участников. Шаг за шагом мы приближаемся к тому, чтобы стать мощной волной, благодаря которой однажды у жителей не останется другого выбора, кроме как побежать по центральным улицам Иркутска всем вместе!», – поделился новостями исполнительный директор ТС «Слата» Ярослав Шиллер.

Дистанции и изменения в маршрутах

1 км – Слата Kids, дети от 3 до 8 лет

3 км – Слата Фан-ран и Северная ходьба, дистанция в один круг по собственному маршруту

10 км – Мини-марафон и Северная ходьба, дистанция в один круг

21 км – Полумарафон, дистанция в 2 круга по 10 км

42 км – Марафон, дистанция в 4 круга по 10 км

На дистанцию 3 км выходит самое большое количество участников. Поэтому для этой категории появился отдельный маршрут почти полноценным замкнутым кольцом.

«Иркутский марафон становится более масштабным год от года. В прошлом году четырем тысячам участников уже стало слишком тесно на аллеях и тротуарах набережной Ангары по бульвару Гагарина. Поэтому в этом году организаторами был разработан и предложен в администрацию г. Иркутска принципиально иной план маршрутов дистанций. Главное его отличие от всех предыдущих - это принципиальное разделение маршрутов основных дистанций и дистанций-спутников – 3 и 1 км» – сообщил отметил руководитель оргкомитета Иркутского марафона Артем Детышев.

Все детали маршрутов в 2023 году можно посмотреть здесь.

Отдельное внимание детям

Детская дистанция Слата Kids 1 км с каждым годом становится все более популярной. В прошлом году на старт забега вышли 700 детей в возрасте от 3 до 8 лет. Поэтому в этом году впервые была открыта на эту дистанцию онлайн-регистрация. Принципиально участие на этой дистанции остается бесплатным (формально – 1 руб. – технические особенности регпроцесса). Требования к маршруту детского забега должны быть не меньшими, чем для дистанции 3 км - ширина трассы, логичность, доступность. В работу взяли следующий вариант – это дополнительная почти полная внутренняя петля, которая проходит также по автомобильным дорогам в районе площади у памятника Александру III. Все дети получат памятную медаль и сладости.

Отличительные медали Слата Марафона

«Фасад» медалей Иркутского Международного Слата Марафона уже являл знаковые символы столицы региона: знаменитый Бабр, набор узнаваемых контуров архитектуры города, триумфальную арку «Московские ворота». На юбилейной пятой медали финишеров отчеканен облик Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова. Его здание находится в самом центре города – недалеко от пересечения главных улиц – Ленина и Карла Маркса – и является одним из немногих, сохранивших свой исторических облик. Оно цепляет взгляд своей статью и балансом, являясь символом связи времен и культурного наследия прошлого.

«Медаль заказывается за границей, отливается ограниченным тиражом ровно по количеству стартовых номеров участников на ранних стадиях подготовки мероприятия. Этим, в том числе, объясняется изначальная ограниченность количества стартовых слотов, определенных для регистрации. Больше людей, чем есть номеров и медалей, мы зарегистрировать не сможем. Потому что каждому – свой номер и своя награда!» – Также, у участников, есть возможность сделать уникальную медаль финишера – на заднюю поверхность медали можно нанести лазерную гравировку, и навсегда зафиксировать результат, а также день и место, где он был показан.

Что необходимо для участия

Заранее зарегистрироваться на сайте марафона, т.к. регистрация в день забега не ведется.

Медицинская справка должна быть предъявлена при получении стартового пакета участниками на дистанциях 10, 21 и 42 км. Участникам на дистанциях Слата Фан-ран 3 км и Слата Kids 1 км необязательна.

Ежегодно «Слата» приглашает и ждет к участию команды, где организаторами отмечается командный зачет: «Самая большая команда» и «Самая оригинально одетая и/или оформленная команда».