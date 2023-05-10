Зарплата по ППС в Иркутской области вырастет до 100 тыс. рублей через 7 лет – РИА

Регион по динамике заработной платы занимает 10 место в России.

Согласно данным рейтинга РИА Новости, зарплата жителей Ямало-Ненецкого, Чукотского автономных округов и Магаданской области превысит 100 тысяч рублей по паритету покупательной способности (ППС) примерно через пять лет, больше всего времени это займет у жителей Чечни и Ингушетии (17 лет).

Иркутская область заняла 10 место в списке с показателем в 6,9 лет. Соседние регионы – Красноярский край, Республика Бурятия, Новосибирская область – достигнут показателя в 100 тыс. рублей через 6,7; 8,9; 10,8 лет.

Эксперты отмечают, что в отдельных регионах зарплата намного выше среднероссийского уровня. В семи регионах у половины работников чистая зарплата в 2022 году была больше 70 тыс. рублей в месяц, а еще в двух регионах она находилась в диапазоне от 65 до 70 тыс. рублей в месяц. Чаще всего высокими зарплатами характеризуются удаленные северные регионы и крупнейшие федеральные города, где цены намного выше, чем в среднем по стране. Поэтому часть повышенной зарплаты «съедается» высокими ценами, поясняют аналитики.