Малый бизнес индексирует зарплаты

Об этом заявили 63% компаний, пишут «Известия» со ссылкой на исследование ПСБ и «Опоры России».

Такие выводы приводятся в исследовании ПСБ и «Опоры России», которое проводится раз в два года. В соответствии с прошлым отчетом такая практика наблюдалась меньше чем у половины предприятий (47%). Кроме того, вдвое сократилась доля работодателей, которые вовсе не повышают жалованье, – с 32% в 2021-м до 16% в 2023-м.

– Все больше компаний индексирует зарплаты, поскольку, во-первых, растет сам сектор – за непростой 2022 год число субъектов МСП увеличилось на 2%. Во-вторых, большую роль в повышении жалованья сыграли упрощенное налогообложение и снижение фискальной нагрузки. Кроме того, штат сотрудников в малых и средних предприятиях, как правило, небольшой, поэтому работодатели могут себе позволить повышать жалованье. И наконец, многие из них широко практикуют аутсорсинг, работу с фрилансерами и самозанятыми – это позволяет экономить средства для материального поощрения штатных сотрудников, – рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

При повышении зарплаты лишь каждая пятая компания ориентируется на уровень официальной инфляции, отмечается в исследовании ПСБ и «Опоры России». За два года их число выросло с 15%. В частности, это компании из сфер торговли, производства и услуг.

По итогам 2022-го инфляция в России составила 11,94%, следует из данных Росстата. Согласно прогнозу ЦБ, в 2023-м она будет на уровне 5–7%, а по ожиданиям Минэка – 5,3%.