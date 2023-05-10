Иностранные турфирмы начинают принимать российские карты

Операции проходят либо через российские банки и платежные сервисы, либо через финорганизации дружественных стран, выяснили «Известия».

Зарубежные сервисы бронирования отелей и покупки авиабилетов возобновляют прием Visa и Mastercard, выпущенных банками из РФ, выяснили «Известия». Такая возможность пропала после ухода Visa и Mastercard из России в марте прошлого года, из-за чего «пластик», эмитированный отечественными кредитными организациями, перестал работать за границей.

Однако в 2023-м оплату туров по российским картам запустил китайский Trip.com. Об этом рассказали в службе поддержки сайта. Там добавили, что сервис уже несколько месяцев сотрудничает с «компанией из РФ». Платежи принимаются по любому отечественному «пластику» – Visa, Mastercard, «Мир» и UnionPay. Причем от выбора отеля это не зависит.

Об успешных случаях оплаты туров по российским картам на сайте рассказывают и пользователи форумов для путешественников. Иногда, по их словам, происходят и сбои, особенно при использовании UnionPay. В таком случае нужно проверить, что выбраны российская версия сайта и верная валюта – рубли.