Треть «белых воротничков» России готовы пойти на завод ради денег

Оптимальным условием участники исследования считают заработок в 100-200 тыс. рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на данные сервиса «Зарплата.ру».

Уровень зарплаты – одно из главных условий, которое мотивирует россиян, занятых интеллектуальным трудом, перейти в рабочую специальность. По данным опроса «Зарплаты.ру», большинству (42%) хватит 150-200 тыс. рублей в месяц. Чуть меньше респондентов (39%) рассчитывают на сумму поскромнее – 100-150 тыс. рублей. 11% готовы устроиться на завод только за 200-300 тыс. рублей, а 8% – лишь за 300 тыс. и более.

Это не единственный стимул: в рабочих профессиях офисных сотрудников привлекают возможность занять более стабильное положение на случай экономического кризиса, монетизировать хобби, а также желание помочь стране. Россиян подстегнут и непредвиденные ситуации, к примеру, увольнение или сокращение.

Опрошенные «Известиями» эксперты осторожно отмечают, что «белые воротнички» не всегда ясно представляют себе заводской труд, даже если зарплатные ожидания в той или иной степени оправдываются.