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Чаще всего, россияне возят детей отдыхать на дачу

В этом году самый популярный формат детского летнего отдыха — это дача: число родителей, планирующих отправить ребенка в «загородную резиденцию», больше, чем когда-либо. По сравнению с прошлым годом, увеличилось и число тех, кто организует детям поездку на Черное море. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 родителей школьников из всех округов страны.

О том, что ребенок-школьник проведет летние каникулы на даче или в деревне, сообщили 37% россиян. По словам 31% родителей, дети на все лето останутся дома. Отправить ребенка в летний лагерь собираются 13%, организовать отдых на Черноморском побережье (чаще всего в Сочи, Анапе или Геленджике) — 12%. Устроить детям поездку по России (например, в Карелию, Адыгею или Ставропольский край) намерены 2% опрошенных, столько же планируют выезд за границу (в Турцию, Египет или Израиль). О том, что сына или дочь ждет школьный лагерь, сообщил 1% родителей. Еще 6% обозначили другие варианты: дети будут готовиться к поступлению в вуз, подрабатывать, гостить у родственников, поправлять здоровье в санатории и проч.

Число родителей, которые сообщили, что ребенок на все лето останется дома, сегодня наименьшее за 3 года (31%), но пока выше уровня допандемийного 2019 года (25%). Все более популярным становится отдых в деревне или на даче. Увеличилось и число родителей, организующих детям поездку на Черноморское побережье, однако до уровня 2021 года, когда о таких планах рассказывал почти каждый пятый, еще далеко.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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