Ирак и Саудовская Аравия повышают цены на нефть для Европы

Потоки из северного Ирака все еще остановлены, сообщает зарубежное издание Bloomberg.

Ирак установил на июнь самую высокую за более чем год официальную отпускную цену на нефть Basrah Medium для региона. Саудовская Аравия также повысила цены на более тяжелую нефть для Европы. Это контрастирует с Азией, где производители Персидского залива либо сохранили цены на прежнем уровне, либо снизили их по сравнению с предыдущим месяцем.

Европа столкнулась с более ограниченными поставками так называемой «среднекислой» нефти с тех пор, как 5 декабря она ввела санкции против российских поставок. Потоки от производителя ОПЕК+, который ранее был главным поставщиком для Европейского союза, сократились, в то же время регион столкнулся с потерей баррелей из средиземноморского порта Джейхан.