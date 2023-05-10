Проект перестройки БрАЗа получил заключение Главгосэкспертизы

РУСАЛ получил положительное заключение Главной государственной экспертизы по проекту кардинальной перестройки Братского алюминиевого завода. Это последний этап перед выдачей разрешения на строительство местными властями, после чего проект войдет в активную стадию.

Половину мощностей БрАЗа планируется перевести на технологию предварительно обожжённого анода. Это позволит существенно снизить воздействие на окружающую среду и создать новое современное производство.

- Позади все обязательные этапы, включая общественное обсуждение, Государственную экологическую экспертизу и Главгосэкспертизу, положительное заключение которой мы получили сейчас. По предварительным данным, разрешение на строительство от администрации города будет выдано в течение двух недель, - прокомментировал управляющий директор БрАЗа Евгений Зенкин. – Отмечу, что параллельно работе с документами велась подготовка «на земле». Это капремонт объездной дороги, изыскания для прокладки новой ЖД-ветки, запуск линии по изготовлению комплектующих к электролизёрам РА-550, возведение городка для строителей.

Модернизация на БрАЗе началась более 15 лет назад по инициативе основателя РУСАЛа Олега Дерипаски. С 2019 года завод является участником федеральной программы «Чистый воздух», в рамках которой продолжает внедрять «ЭкоСодерберг», строить «сухие» газоочистки, механизировать и автоматизировать производственные процессы.

О намерении внедрить принципиально новое, экологичное производство алюминия на БрАЗе РУСАЛ объявил два года назад. Часть ныне действующих сооружений демонтируют, на их месте будут возведены два современных корпуса, оборудованных электролизерами нового поколения. Более половины производства будет переведено на технологию предварительно обожженного анода. Объем продукции останется на прежнем уровне.

Электролизёр РА-550 — собственная разработка ученых компании. Аббревиатура РА в названии означает «Русский алюминий», 550 кА- сила тока, на которую рассчитан агрегат. Это самый мощный и экологичный электролизёр в современной алюминиевой отрасли. Один РА-550 по производительности способен заменить три электролизера Содерберга.

Экологический эффект обеспечивается за счет повышенной герметичности электролизера, автоматизации процессов и установки «сухих» газоочистных сооружений. Предварительный обжиг позволяет удалить летучие полиароматические вещества до установки анода в электролизёр. Все это в комплексе поможет ликвидировать на новом производстве выброс бенз(а)пирена и в 10 раз снизить объем выброса фтора.