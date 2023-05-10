Цены на новостройки снизились в некоторых районах Москвы

В 23 субъектов из 53. Об этом «Известиям» сообщили аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости».

По данным экспертов, максимальное снижение средневзвешенной стоимости от 4,5% до 10% отмечается в пяти районах: Алтуфьевский (–10%), Отрадное (–5,7%), Южное Медведково, Царицыно и Текстильщики (по 4%).

Больше всего стоимость квадратного метра выросла в районах Некрасовка (+10%), Чертаново Центральное, Люблино, Старое Крюково и Кузьминки — по 5–5,3% за месяц, сообщили аналитики.

В целом, по информации специалистов, в апреле средневзвешенная цена квадратного метра квартир в массовом сегменте составила 285,8 тыс. рублей (+0,5% за месяц, –1,3% за год).