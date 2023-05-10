Иркутяне стали больше придерживаться здорового образа жизни

За последние три месяца интерес к правильному питанию и занятиям в спортивных клубах вырос почти на 35% относительно аналогичного периода прошлого года. Такие данные получили аналитики МегаФона после изучения обезличенной статистики обращений к тематическим интернет-ресурсам.

Данные МегаФона показывают, что ближе к весне число ЗОЖ-поклонников заметно приросло. На это могли повлиять желание привести себя в форму, а также более осознанное отношение к своему здоровью, которое в целом поддерживается в интернет-среде.

В Иркутской области востребованность сайтов с информацией о полезной еде, ресурсов по доставке готовых блюд и комплексных программ сбалансированного питания выросла на 14%. В то же время значительно увеличились запросы на спортивный инвентарь и одежду для занятий – почти в 10 раз.

Ресурсы с предложениями иркутских фитнес-клубов стали популярнее у пользователей на 10% по сравнению с первым зимнем месяцем этого года. Жители региона решительнее всего были настроены улучшить здоровье перед началом весны – пик запросов пришелся на первую половину февраля.

Также иркутяне стали больше времени проводить не только в спортивных залах, но и на свежем воздухе. Согласно статистике МегаФона, максимальный интерес горожан зафиксирован к прогулкам по верхней и нижней набережным, бульвару Гагарина, острову Конный. В апреле пользовательский трафик на этих маршрутах вырос на 55%, в среднем ежедневно абоненты здесь прокачивают до 4 терабайт информации.

Цифровые сервисы помогают иркутянам приобщиться к здоровому образу жизни и закрепить полезные привычки. Благодаря широкому покрытию 4G оператора в Иркутской области пользователи в разных локациях без ограничений скачивают приложения, ищут единомышленников в социальных сетях, отслеживают свою активность в течение дня. По данным независимого исследования компании Ookla, основанного на результатах замеров скорости российскими пользователями в приложении Speedtest, медианная скорость загрузки МегаФона в регионе составляет 10,41 Мбит/с и более чем на 50% опережает показатель ближайшего конкурента.