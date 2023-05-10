Что выгоднее: покупать полис ОСАГО или ездить без него?

Вместе с экспертами проект «ОСАГО: общественная экспертиза» разобрался, что на самом деле является более безопасным и выгодным вариантом для российских автомобилистов.

Главным аргументом противников ОСАГО является то, что заплатить штраф 800 рублей, если поймает сотрудник ГАИ, и передвигаться без страховки выходит гораздо дешевле, чем покупать полис за 6000–7000 рублей, если автовладелец много лет ездит без аварий. Однако при этом не учитывается, что за год активного пользования автомобилем водитель может несколько раз получить штраф, а с введением системы фото- видеофиксации наличия ОСАГО такие штрафы могут приходить каждодневно. А это уже выходит солидная сумма, явно превышающая стоимость полиса.

«В скором времени ездить без полиса ОСАГО станет крайне невыгодно, даже если водитель не попадает в ДТП. Даже если сумма штрафа за отсутствие полиса не будет увеличена, и штрафы будут приходить по 800 рублей, они будут приходить каждый день, и стоимость ОСАГО «набежит» в виде штрафов за две недели такой езды. Согласно данным опроса, проведенного нашей рабочей группой, у нас, в основном, автомобилисты – это люди, которые эксплуатируют автомобиль на ежедневной, либо почти ежедневной основе. Таким образом, полис ОСАГО окупится на штрафах менее, чем за месяц, для 95% автомобилистов», – говорит Петр Шкуматов, руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» подтверждает.

Кроме того, говорят о «бесполезности» ОСАГО. Якобы в случае ДТП страховка все равно не покроет ущерб, а, следовательно, смысла покупать её нет. Тем не менее, по данным Российского Союза Автостраховщиков (РСА), в 2022 году по ОСАГО было выплачено 157,3 млрд рублей пострадавшим в ДТП по вине застрахованных автовладельцев. В целом, средняя выплата, несмотря на кризис, выросла в прошлом году на 10% и составила 76 858 рублей, а в декабре 2022 года она составила 91 315 рублей. Благодаря «автогражданке» можно избежать лишних разбирательств с пострадавшей в ДТП стороной, в том числе, судебных, ведь ущерб компенсирует напрямую страховая компания.

«На дороге всегда может произойти какое-то событие, когда даже самый аккуратный и внимательный водитель может стать виновником ДТП. И довольно очевидно, что если водитель не застрахован, то возникнет конфликтная ситуация: как возмещать ущерб тому человеку, чье имущество, а возможно даже здоровье, пострадало? И вот тут как раз выясняется польза полиса ОСАГО, потому что, как правило, у человека нет в карманах лишних четырехсот тысяч рублей. Даже если есть, он не готов с этими деньгами расстаться. Поэтому тут же возникает конфликтная ситуация, возникают суды. Поэтому, конечно же, гораздо выгоднее с точки зрения экономии времени, денег и нервов купить полис ОСАГО раз в год и не думать о том, что в случае ДТП могут возникнуть неприятные последствия», – объясняет Шкуматов.