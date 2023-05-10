Более 100 тысяч человек проголосовало за объекты благоустройства в Иркутской области

До завершения голосования остается чуть более 20 дней. В настоящее время свои голоса за те или иные дизайн-проекты отдали более 100 тысяч жителей Приангарья. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– Вопросам благоустройства сегодня уделяется особое внимание. Это один из национальных приоритетов. Очень важно, что жители принимают в данном процессе непосредственное участие. Голосование обязательно проводится в территориях с населением свыше 20 тысяч человек. В Иркутской области к ним добавился Байкальск как город туристического значения. Таким образом, 18 муниципальных образований региона предложили на выбор 61 дизайн-проект. Объекты, которые выйдут в лидеры, будут благоустроены в 2024 году, – сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Напомним, что голосование организовано на платформе «Горсреды».

В Иркутске на выбор представлено 13 территорий, Ангарске – шесть, Братске – восемь, Шелехове – четыре, Саянске- три. Город Усть-Илимск предложил три дизайн-проекта благоустройства одной территории – сквера в районе улицы Карла Маркса. Два варианта преображения одного пространства выставил на голосование Тайшет, где планируется обновить территорию, прилегающую к скверу имени Пахотищева. Благоустройство общественных пространств «Сердце железного города» в Железногорске-Илимском так же представлено двумя дизайн-проектами.