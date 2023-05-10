Регионы стали в 3,5 раза чаще использовать систему СберТройка для поездок

Число поездок с использованием билетной системы СберТройка в первом квартале 2023 года выросло в 3,5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Дмитрий Малых, старший вице-президент Сбербанка:

«За год СберТройка значительно расширила географию присутствия — к ней подключились более 15 новых регионов, которые уже по достонству оценили преимущества московской билетной системы. Это подтверждают и цифры — только в первом квартале число поездок в городском транспорте, который подключен к системе, выросло по сравнению с аналогичным периодом 2022 года с 19 млн до 68 млн. Уверены, что в ближайшем будущем система заработает и в других регионах, благодаря чему комфортные поездки с использованием СберТройки станут доступны для большего числа россиян».

Также в регионах действует сервис СберТройка СОЦ — единая система учёта льготных категорий граждан, использующих региональную льготную транспортную карту или карту «Мир», к которой привязаны льготы. Системой уже пользуются более 800 тыс. человек из Саратовской и Тульской областей, Тывы, Республики Алтай, Архангельской области.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта:

«Среднее число поездок в квартал с использованием московской билетной системы СберТройка выросло в 3,5 раза в городском транспорте по всей стране. Мы сравнивали первый квартал этого и прошлого годов. Удобная билетная система доступна уже для 30 млн пассажиров в более 25 регионах от Карелии до Хабаровского края. По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжим делиться опытом и помогать с её запуском по всей России. Благодарим власти регионов за желание сотрудничать и внедрять самые современные технологии для развития городского транспорта. Это повышает комфорт жителей. А города и регионы экономят огромные средства, когда начинают использовать новую билетную систему».

СберТройка — совместная ИТ-компания Сбера, Правительства Москвы и Правительства Московской области, которая с 2020 года занимается разработкой и внедрением единой билетной системы на базе московской карты «Тройка» по всей России.