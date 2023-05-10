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Сбер получил 6 наград премии Tech Awards

Их присуждают за успешную разработку и внедрение современных технологий. Об этом пишет «Независимая Газета».

Гран-при в номинации «Инновационная компания года» получил проект Сбера Отраслевые решения. Банк первым на российском финансовом рынке запустил ряд отраслевых решений для бизнеса, которые встроены в интернет-банк для предпринимателей.

В номинации «Технологическая трансформация года» Гран-при премии завоевала Облачная цифровая платформа Сбера.

Гран-при в номинации «Платформа года» получила HR-платформа Сбера Пульс, созданная на основе искусственного интеллекта. 12 модулей сервиса полностью автоматизируют работу с персоналом.

Проект «Кредитный потенциал для бизнеса» получил Гран-при в номинации «Прорывная технология года». Сбер разработал этот сервис специально для малого и микро-бизнеса.

«Продуктом года» был назван проект «Цифровизация сервисов урегулирования проблемной задолженности клиентов банка – физических лиц в СберБанк Онлайн».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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