Клиенты ВТБ смогут снизить ставку по ипотеке

С 10 мая при оформлении ипотеки клиенты ВТБ смогут дополнительно снизить процентную ставку, выбрав дисконт от 0,5 до 8 п.п. Для этого заемщикам необходимо внести единовременный платеж. Опция распространятся на все базовые программы банка как на первичном, так и вторичном рынке, а также на ипотеку с господдержкой и семейную программу.

Размер дисконта и период его действия зависят от суммы вносимого единовременного платежа при оформлении кредита. Скидку можно подключить на срок от 1 года до 7 лет или на весь срок ипотечного договора. Клиенты заранее могут рассчитать свою потенциальную выгоду, исходя из условий программы, которыми они готовы воспользоваться.

Пример скидки при выплате кредита за 20 лет

При сумме кредита 5 млн рублей и ставке 10,9% ежемесячный платеж составит 51,2 тыс. рублей. При единовременном платеже в 289,5 тыс. рублей заемщик снижает ставку на 2 п.п., а ежемесячный платеж – на 6,6 тыс. В результате общая экономия на переплатах составит 1,59 млн рублей.

«Средняя ставка по ипотеке в России в этом году продолжает расти, что влияет на увеличение ежемесячного платежа и в целом доступность ипотеки. Мы даем возможность клиентам снизить размер ставки и ежемесячного платежа. Для этого при оформлении сделки достаточно определить размер скидки, которая на горизонте нескольких лет сформирует ощутимую выгоду на переплатах. Для заемщиков, которые не планируют прибегать к досрочному погашению, но хотят сэкономить на ежемесячных платежах, подойдет вариант скидки по ставке на весь срок. Если вы берете кредит на этапе строительства дома и планируете закрыть ипотеку досрочно, выгоднее оформить скидку на несколько ближайших лет. В целом общая экономия может достигать до 25%, что позволит клиентам снизить финансовую нагрузку на семейный бюджет», – прокомментировал заместитель начальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Вадим Пахаленко.