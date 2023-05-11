Грефу продлят контракт в Сбербанке еще на четыре года

Контракт Германа Грефа на посту главы Сбербанка будет продлен на следующие четыре года, рассказали Frank Media два источника, знакомых с ситуацией. Кроме того, этот вариант прогнозируют большинство из опрошенных банкиров, согласившихся дать оценку на условиях анонимности. Герман Греф возглавляет Сбербанк с 2007 года.

Избрание президента Сбербанка, согласно уставу, является компетенцией его наблюдательного совета. Источник, близкий к одному из участников совета говорит, что не ждет смены главы банка. По его словам, такого обсуждения не ведется.

В марте во время телеконференции с аналитиками Герман Греф не стал отвечать на вопрос о том, остается ли он в Сбербанке. Аналитики просили его дать рынку больше понимания в этом вопросе, поскольку это поддержало бы рост котировок госбанка. «Что касается моих планов, если позволите, я о них пока распространяться не буду. Давайте вернемся к этому вопросу позже, пока этот вопрос еще в повестке дня не стоит», — сказал он в ответ на вопрос о перспективах продления полномочий.