Игра для молодёжи привлекла в Сбер новых предпринимателей

Более 1 миллиона человек в возрасте от 14 до 25 лет за полгода прошли обучение в игре-симуляторе от СберКота, запущенной на площадке ВКонтакте. Всего за 4 месяца приложение из тестового варианта выросло в полноценную idle-игру. Игроки смогли узнать, как открыть стартап, пользоваться накопительными счетами и продуктами микро- и малого бизнеса.

Формат был выбран с учётом предпочтений аудитории: геймификация для неё — один из основных инструментов познания мира. А использование в качестве игрового персонажа СберКота, который хорошо знаком молодёжной аудитории ВК, сделало эту игру ещё более привлекательной. СберКот давно зарекомендовал себя как самый финансово грамотный персонаж и друг молодёжи, который не только просвещает и даёт советы простым и понятным языком, но и развлекает, веселит, поддерживает стикерами, делится мемами.

Цель игрока — построить успешный IT-стартап, открыв все направления виртуального бизнеса: магазин на маркетплейсе, онлайн-магазин, digital-агентство. Задача усложняется тем, что все решения приходится принимать в условиях жёсткого дефицита ресурсов, а для достижения прогресса в игре надо научиться эффективно их расходовать. Вместе со своими сотрудниками игрок-СберКот работает над проектами и получает за работу монетки, которые тратит на зарплаты, развитие офиса и направлений стартапа, на новые стикеры, а также может попробовать копить средства, положив их на накопительный счёт.

С начала старта игры уже в первый месяц эффективность продаж накопительных счетов через СберКота стала в 3,5 раза выше, чем в других каналах, что подтвердило гипотезу о том, что через игровой симулятор можно решать серьёзные задачи. Также вырос интерес к предложениям банка и для начинающих предпринимателей: более 210 тыс. молодых людей после прохождения игры перешли на сайт СберБизнес, а некоторые из них открыли свой бизнес.

Этот кейс СберКота недавно получил награды в номинациях «Бизнес-выбор» и «Молодёжный маркетинг» премии E+ Awards, которая вручается за эффективность в маркетинге.