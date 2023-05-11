Сроки подбора персонала в Иркутской области увеличились

Больше половины работодателей заметили увеличение сроков поиска кандидатов по итогам 2022 года, при этом лишь 6% сообщили об их сокращении – таковы результаты совместного исследования крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и экспертов «Яков и Партнёры».

Если раньше почти треть компаний-работодателей тратили на закрытие вакансии меньше одного месяца (31%), то сейчас, по признанию рекрутеров, доля таких вакансий сократилась втрое – до 11%.

Большинство компаний в стране, в том числе в Иркутской области (34%), затрачивают на поиск подходящего кандидата два-три месяца. Еще 22% для закрытия вакансии нужно два месяца, 16% достаточно одного месяца. При этом 17% компаний сообщили, что они ищут нужного кандидата 3-6 месяцев и более, тогда как раньше таких «сложных» вакансий было всего 6%.

«Сложнее всего стало найти сотрудников с опытом. В среднем увеличение срока поиска кандидатов с опытом работы более 6 лет составило 4-6 месяцев. А это, очевидно, люди с опытом преодоления неоднократных кризисных ситуаций, на экспертных или руководящих ролях. Подобная ситуация неминуемо приводит к падению производительности компании в целом. Интересно, что несмотря на увеличение срока поиска кандидата работодатели все равно отдают предпочтение именно таким кандидатам. 84% работодателей предпочитают людей с опытом работы и без специального образования кандидатам со специальным образованием, но без опыта», – говорит Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru.

Чаще всего приоритет опытным сотрудникам отдают в области IT, розницы и финансов –опрошенные работодатели в этих сферах, убеждены, что отдадут предпочтение кандидату с опытом работы.

При этом, 61% работодателей сталкиваются со сложностями в поиске кандидатов с навыками в сфере цифровых технологий. Из них наиболее дефицитными стали программирование и веб-программирование (19%), цифровой маркетинг (16%) и разработка приложений (14%).

Учитывая предпочтения кандидатов, самым быстрым способом найти подходящего кандидата остается хорошее зарплатное предложение. Три четверти работодателей с привлекательной финансовой компенсаций находят подходящих кандидатов менее чем за три месяца.