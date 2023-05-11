Цены на квартиры в Сочи продолжают расти

Согласно подсчетам аналитиков инвестиционно-девелоперской компании «Рентавед», по итогам апреля средняя стоимость новостроек Сочи достигла отметки в 339,6 тысячи рублей за квадратный метр. Это на 8,3 тысячи рублей или на 2,51% больше, чем было месяцем ранее. За год – с мая 2022 по апрель 2023 года – средневзвешенная стоимость предложения в новых ЖК Сочи выросла на 62,2 тысячи рублей – с 277,4 тысяч, то есть на 22,42%.

Как отмечают эксперты сочинского офиса «Рентавед», рынок первичного жилья в городе очень неоднородный. Минимальные цены на квартиры в новых ЖК на окраинах города, которые реализуются по полностью безопасным законным схемам, начинаются с 200 тыс. руб. за кв. м. Можно найти варианты дешевле – по 140-150 тыс. за «квадрат», однако это уже, скорее всего, будут варианты из разряда "особенности" с документами.

В центральных районах, где преобладает дорогая застройка, цены на квартиры составляют 550-600 тысяч рублей за «квадрат» и выше.

Квартиры в самой дорогой новостройке Сочи сегодня продаются по цене 4,1-4,5 млн рублей за «квадрат». С таким бюджетом можно приобрести жилье в клубной резиденции премиум-класса на первой линии моря в поселке Сириус рядом с Олимпийским парком.

Основной фактор, стимулирующий рост цен на недвижимость в Сочи, – дефицит предложения. С 2021 года в городе действует мораторий на новое строительство, однако дело не только в нем.

«Сочи – непростой город для нового строительства в принципе. Он расположен в гористо-холмистой местности и, по сути, представляет собой довольно узкую полосу, ограниченную с одной стороны Черным морем, с другой – горами. Даже без моратория вариантов в текущих границах Сочи построить что-то новое в целом очень мало», – обращает внимание Руслан Сухий, руководитель инвестиционно-девелоперской компании «Рентавед».

При этом рынок первичной недвижимости в Южной столице существует. В первом квартале текущего года он состоял из порядка 60 новых многоквартирных жилых проектов и апарт-комплексов, общий объем предложения – плюс-минус 8600 лотов.

Состав первичного рынка Сочи разнообразен, однако в подавляющем большинстве представлен многоэтажными проектами высоких классов – «бизнес», «премиум» и «элит». Новостроек массового сегмента в городе единицы. Девелоперы, понимая востребованность сочинской недвижимости в условиях моратория, в последние годы делали ставку именно на дорогие проекты.