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Путин поручил не допустить дефицита электроэнергии в Сибири

Речь идет о юго-восточной части СФО.

«Правительству Российской Федерации совместно с акционерным обществом «Системный оператор Единой энергетической системы» и Ассоциацией «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» принять решения, необходимые для предотвращения возникновения дефицита электрической энергии в юго-восточной части объединенной энергетической системы Сибири, с учетом перспективных потребителей электрической энергии», – говорится на сайте Кремля.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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