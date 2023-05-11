Путин поручил не допустить дефицита электроэнергии в Сибири

Речь идет о юго-восточной части СФО.

«Правительству Российской Федерации совместно с акционерным обществом «Системный оператор Единой энергетической системы» и Ассоциацией «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» принять решения, необходимые для предотвращения возникновения дефицита электрической энергии в юго-восточной части объединенной энергетической системы Сибири, с учетом перспективных потребителей электрической энергии», – говорится на сайте Кремля.