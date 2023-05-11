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Торговые площадки могут обязать ссылаться на сертификаты качества

Это позволит людям выбирать только безопасные изделия, уверены авторы проекта. Об этом сообщают «Известия».

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Депутат «Единой России» Татьяна Буцкая предложила обязать маркетплейсы давать ссылки на сертификаты и декларации товаров. Такие документы подтверждают, что продукция соответствует обязательным требованиям законодательства, а значит, она качественная и безопасная.

Это уже на практике подтвердили лабораторные исследования экспертов. Подобные бумаги находятся в онлайн-реестре Росаккредитации: легальные документы, которые служба контролирует сама. Такой законопроект уже готовят к внесению в нижнюю палату парламента, «Известия» ознакомились с ним.

Парламентарий пояснила изданию, что норма неслучайна.

Депутаты «Единой России» проводили рейд, во время которого зашли в один из магазинов непродуктовой торговой сети. Они попросили продавцов показать сертификаты качества на детское автомобильное кресло. Пока персонал поднимал бумаги, проверяющие зашли на сайт торговой точки, чтобы посмотреть документы соответствия, но не нашли их, добавила Татьяна Буцкая.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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