Сложности с ремонтом приборов марки Bosch возникли в России

Комплектующих не хватает для нескольких европейских брендов. Об этом «Известиям» рассказали сотрудники трех структур, оказывающих эту услугу.

Затруднительно найти, к примеру, электронные блоки управления для стиральных и посудомоечных машин: особо остро это касается комплектующих для умных устройств, которые приобретались два-три года назад, утверждают двое собеседников. Ситуация с отдельно стоящими моделями чуть лучше, чем со встраиваемыми, рассказал третий. Спрогнозировать, когда необходимые детали появятся в наличии, сотрудники ремонтных организаций затруднились.

Ряд запчастей Bosch действительно поставлялся с европейских заводов, отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Есть китайские заменители, но зачастую они работают не очень хорошо, добавил эксперт. По его словам, проблемы касаются не только Bosch, но и других брендов, в частности Siemens, – там тоже вопросы с поставкой электроники, например для стиральных машин.

В Минпромторг информация от торговых сетей или поставщиков бытовой техники о дефиците комплектующих изделий, в частности электронных блоков управления для стиральных и посудомоечных машин, не поступала, сообщили «Известиям» в ведомстве.