Жители «Славного» могут серфить в сети МТС на высоких скоростях

МТС развернула сеть LTE и обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом активно развивающийся микрорайон «Славный».

Благодаря установке дополнительного телеком-оборудования четвертого поколения, высокоскоростной мобильный интернет появился у жителей микрорайона «Славный», расположенного на 9-ом километре Плишкинского тракта Иркутского района. LTE-сеть МТС уверено покрывает всю территорию поселка и часть Плишкинского тракта – от питомника «К-9» до поселка «Плишкино».

Теперь жители «Славного» могут пользоваться всеми необходимыми сервисами на больших скоростях даже в часы максимальной нагрузки на сеть: общаться в социальных сетях по видеосвязи, удаленно решать рабочие вопросы или учиться, играть в сетевые игры, скачивать и смотреть фильмы и лайфхаки по ведению загородного хозяйства в высоком качестве.

«Жить за городом в своем доме – становится трендом у жителей Иркутской области. В пригородах постоянно вводят в эксплуатацию новые коттеджные микрорайоны, расширяются существующие, и мы, в свою очередь, заботимся о том, чтобы жителям загородных домов были доступны все интернет-сервисы, в том числе экосистемы МТС, и строим мобильную сеть в этих местах. Так в прошлом году, мы запустили высокоскоростной интернет для более чем семи тысяч жителей поселков по Байкальскому тракту – в «Династии», Royal Park, «Еловом» и «Патронах», а также в «Горном» на 15 километре Качугского тракта и других», – отметил директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.