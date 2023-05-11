Алюминиевая Ассоциация прогнозирует рост спроса на алюминиевые окна

Алюминиевая Ассоциация прогнозирует увеличение спроса на алюминиевые окна в жилой и коммерческой недвижимости. Согласно исследованию АА, на сегодняшний день доля алюминиевых окон на российском рынке составляет 21% и постоянно растет.

Оконные системы из алюминия пропускают больше света, чем ПВХ, и идеально подходят для конструкций с большой площадью остекления, что является текущим трендом и крайне востребовано конечными потребителями, говорят специалисты.

«У алюминиевого окна огромный потенциал в России, – комментирует руководитель сектора «Строительство» Алюминиевой Ассоциации Ольга Огородникова. - Переход на окно из алюминиевого профиля - это не технологический, а эволюционный выбор девелоперов и потребителей.

Кроме того, алюминиевое окно несет в себе большую долговечность в сравнении с ПВХ. В частности, при высоких температурах наружного воздуха профиль ПВХ значительно деформируется, и геометрия не восстанавливается обратно при охлаждении. Но, главное, алюминиевый профиль, в отличие от пластика, экологичен и пожаробезопасен, не выделяет токсичных веществ и полностью перерабатывается по завершении его эксплуатации.