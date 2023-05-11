Путин поручил расширить объем экспорта зерна в Китай

Решение вопроса с новым сухопутным коридором поспособствует увеличению производств зерна на Дальнем Востоке, Урале и в Сибири.

«Рассмотреть вопрос о заключении межправительственного соглашения между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой по проекту «Новый сухопутный зерновой коридор Россия – Китай» в целях увеличения объемов производства зерна на территориях Дальневосточного, Уральского и Сибирского федеральных округов, а также объемов его экспорта на рынок Китайской Народной Республики», – говорится на сайте Кремля.