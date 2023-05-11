Средний чек на новые авто в Сибири вырос за месяц более чем в два раза

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») оценили кредитные выдачи банка по итогам января-марта 2023 г. В первом квартале рынок продолжил активное восстановление. Выдачи автокредитов банка достигли прошлогодних результатов первого квартала. При этом в марте 2023 было выдано 43% от всех выданных кредитов в январе-марте.

В первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы выдач и количество сделок достигли уровня прошлого года. Рекордным стал первый весенний месяц, в котором было выдано 43% всех автокредитов первого квартала. Регионами-лидерами Сибири по количеству выданных кредитов стали Кемеровская область, Новосибирская и Омская области.

Покупательский спрос продолжила поддерживать госпрограмма льготного автокредитования. Но ее объемы оказались для рынка недостаточными на фоне высокого спроса на автомобили с ДВС, в связи с чем весомая доля автокредитов в начале года была все же оформлена в сегменте АСП (авто с пробегом). При этом по итогам первого квартала соотношение автокредитов на новые и подержанные автомобили стало в пользу вторичного рынка: 80% от общего объема и 84% от количества выданных банком автокредитов пришлось на автомобили с пробегом.

По данным «Открытие Авто», размер среднего чека в марте на приобретение новых автомобилей по сравнению с февралем этого же года вырос в два раза – до 2,1 млн рублей. На приобретение подержанных авто – ровно в два раза меньше, 1 млн рублей. Будущие автовладельцы чаще всего оформляли автокредиты с первоначальным взносом 20-30%, сроком от 4 лет.

По итогам первого квартала все более очевидно, что большую часть продаж на рынке сегодня составляют российские и китайские бренды, что в целом находит свое отражение и в сегменте автокредитования. В связи с постепенным сворачиванием льготной программы автокредитования спрос на новые российские машины закономерно снижается, а на китайские бренды в виду продолжающейся активной экспансии автоконцернов из Поднебесной растет. Среди новых авто наиболее востребованными марками у сибиряков стали Lada, Hyundai, Haval, Chery и Toyota. Среди подержанных – Toyota, Nissan, Hyundai, Honda. Отметим, что доля китайских марок на вторичном рынке пока остается на низком уровне, но имеет все предпосылки для дальнейшего роста. Но для того, чтобы занять более весомую долю на рынке автомобилей с пробегом, китайским брендам необходимо сохранять высокие объемы продаж новых машин в течение следующих многих лет. Тогда они смогут чаще выходить на вторичный рынок

Пресс-служба «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»):

«В виду постепенного исчерпания лимитов господдержки мы ожидаем снижения продаж в сегменте новых авто во втором квартале этого года и рост выдач в сегменте авто с пробегом. На этом фоне рынок, конечно, ждет, что госпрограмма льготного автокредитования будет дофинансирована ближе ко второй половине года. Именно в этом случае при стабильном геополитическом и макроэкономическом фоне можно рассчитывать на реалистичный сценарий развития отрасли — рост объемов выдач автокредитов по итогам 2023 г. на 35%-40%, до 950 - 1000 млрд рублей и концу года, таким образом, можно ожидать его восстановления практически до уровня 2021 года.